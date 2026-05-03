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ATP Challenger Phan Thiet 4, Vietnam Men Singles ATP Challenger Phan Thiet 4, Vietnam Men Singles
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LOL
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CSGO
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VĐQG Mexico
08:00 - 16.09
Puebla
vs
Toluca
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0 - 0
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3 - 1
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0 - 0
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3 - 1
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0 - 3
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ZANE

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Hạng 2 Mexico
08:00 - 16.09
Dorados
vs
Cancun FC
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3 - 1
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0 - 1
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1 - 0
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3 - 1
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0 - 1
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1 - 0
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SILVA

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Asian Games 2026
12:00 - 16.09
UAE U23
vs
Iran U23
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2 - 3
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2 - 3
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TOM

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-

OFC W U16
12:00 - 16.09
Nữ New Zealand U16
vs
Nữ Papua New Guinea U16
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Indian Bangalore Super Division
12:30 - 16.09
Bangalore Dream United FC
vs
Bengaluru Roots FC
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0 - 1
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0 - 1
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Giao Hữu Quốc Tế
13:00 - 16.09
Nữ Azerbaijan U19
vs
Nữ Moldova U19
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2 - 2
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0 - 0
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0 - 0
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2 - 2
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0 - 0
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0 - 0
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Asian Games 2026
14:00 - 16.09
Thái Lan U23
vs
Kyrgyzstan U23
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1 - 1
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1 - 1
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ROY

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Ngoại Hạng Mông Cổ
15:00 - 16.09
Khovd Western
vs
Ulaangom City
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2 - 3
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0 - 0
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6 - 0
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2 - 3
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0 - 0
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6 - 0
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CFA Member Association Champions League
15:00 - 16.09
Guangdong Chenxingjuli
vs
Chongqing Handa
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
SILVA

-

-

-

-

-

-

CFA Member Association Champions League
15:00 - 16.09
Guangzhou Zhicheng
vs
Wuhan Lianzhen
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

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VĐQG Indonesia
15:30 - 16.09
Borneo FC Samarinda
vs
Dewa United FC
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2 - 1
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4 - 0
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0 - 1
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2 - 1
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4 - 0
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0 - 1
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FELIX

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Bhutan Premier League
16:00 - 16.09
Tsirang FC
vs
Thimphu Raven FC
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0 - 0
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4 - 2
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0 - 0
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4 - 2
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CFA Member Association Champions League
16:00 - 16.09
Guangdong Wuchuan
vs
Sichuan 318
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

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Ukrainian U19 Liga
16:00 - 16.09
Karpaty U19
vs
Shakhtar Donetsk U19
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1 - 2
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2 - 1
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2 - 0
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1 - 2
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2 - 1
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2 - 0
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Czech U19 League
16:00 - 16.09
Teplice U19
vs
Slavia Praha U19
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2 - 1
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0 - 4
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1 - 1
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2 - 1
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0 - 4
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1 - 1
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AFC Champions League Elite
17:00 - 16.09
Jeonbuk Hyundai
vs
Kashiwa Reysol
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0 - 2
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3 - 2
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3 - 2
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0 - 2
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3 - 2
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3 - 2
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MAX

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AFC Champions League 2
17:00 - 16.09
Seoul FC
vs
Persib Bandung
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
FILIP

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Asian Games 2026
17:00 - 16.09
Trung Quốc U23
vs
Triều Tiên U23
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1 - 1
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6 - 2
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3 - 0
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1 - 1
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6 - 2
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3 - 0
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BRADY

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German Regionalliga
17:00 - 16.09
Hamburger SV (Y)
vs
St Pauli II
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1 - 1
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4 - 1
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4 - 2
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1 - 1
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4 - 1
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4 - 2
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Ukrainian U19 Liga
17:00 - 16.09
Kolos Kovalyovka U19
vs
LNZ Cherkasy U19
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

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Xem thêm lịch trực tiếp
Asian Games - Men's Basketball
08:00 - 16.09
Jordan
vs
Hàn Quốc
ALAN

-

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-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:00 - 16.09
Lobos de Puebla
vs
Abejas de León

-

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-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:00 - 16.09
Freseros de Irapuato
vs
Soles de Mexicali

-

-

-

-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:00 - 16.09
Dorados
vs
El Calor de Cancún

-

-

-

-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:00 - 16.09
Gambusinos de Fresnillo
vs
Santos del Potosí

-

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-

-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:15 - 16.09
Fuerza Regia de Monterrey
vs
Mineros de Zacatecas

-

-

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-

-

-

Asian Games - Men's Basketball
11:00 - 16.09
Iran
vs
Bahrain

-

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Asian Games - Men's Basketball
14:00 - 16.09
Trung Quốc
vs
Ả Rập Xê Út
ALAN

-

-

-

-

-

-

Russia Basketball Cup
14:30 - 16.09
Enisey 2 Krasnoyarsk Krai
vs
Petrochemist Tobolsk

-

-

-

-

-

-

Russia Basketball Cup
15:00 - 16.09
Parma Perm U21
vs
Kazan Unics 2

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-

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-

Asian Games - Men's Basketball
17:20 - 16.09
Đài Loan
vs
Nhật Bản
ALAN

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-

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Russia Basketball Cup
17:30 - 16.09
Spartak St.Petersburg B
vs
CSP Khimki

-

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-

-

-

-

Russia Basketball Cup
17:30 - 16.09
Avtodor-2 Saratov
vs
BC Moskovsky

-

-

-

-

-

-

Russia Basketball Cup
17:30 - 16.09
Uralmash Ekaterinburg 2
vs
TSK Ural

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Basketball Champions League
18:15 - 16.09
ONYX Levice
vs
Salon Vilpas

-

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Zhejiang City Basketball League
18:30 - 16.09
Yuyao
vs
Putuo

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Zhejiang City Basketball League
18:30 - 16.09
Tongxiang
vs
Hangzhou

-

-

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-

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Russia Woman's cup
19:30 - 16.09
Nữ Vologda Chevakaa
vs
Nữ Stavropolchanka

-

-

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-

Russia Basketball Cup
20:00 - 16.09
Lokomotiv Kuban II
vs
Yuzhny Slon Stavropol

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Basketball Champions League
20:30 - 16.09
Bakken Bears
vs
Zwolle
ALAN

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-

-

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Xem thêm lịch trực tiếp
WTA Sao Paulo, Brazil Women, Singles
07:30 - 16.09
Whitney Osuigwe
vs
Kaitlin Quevedo
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Whitney Osuigwe
-
-
-
-
-
Kaitlin Quevedo
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Guadalajara, Mexico Women Singles
08:05 - 16.09
Sloane Stephens
vs
Janice Tjen
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Sloane Stephens
-
-
-
-
-
Janice Tjen
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Phan Thiet 4, Vietnam Men Singles
10:00 - 16.09
Kenta Miyoshi
vs
Philip Sekulic
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kenta Miyoshi
-
-
-
-
-
Philip Sekulic
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Phan Thiet 4, Vietnam Men Singles
10:00 - 16.09
Hunter Heck
vs
Luka Pavlovic
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hunter Heck
-
-
-
-
-
Luka Pavlovic
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Phan Thiet 4, Vietnam Men Doubles
11:10 - 16.09
Jeong Yeongseok
Koki Matsuda
vs
Ethan Cook
Tai Sach
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jeong Yeongseok/Koki Matsuda
-
-
-
-
-
Ethan Cook/Tai Sach
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Phan Thiet 4, Vietnam Men Doubles
11:10 - 16.09
Joshua Charlton
Shimizu Yuta
vs
Tran Quoc Cuong
Nguyen Minh Phat
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Joshua Charlton/Shimizu Yuta
-
-
-
-
-
Tran Quoc Cuong/Nguyen Minh Phat
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Phan Thiet 4, Vietnam Men Doubles
11:50 - 16.09
Yamato Sueoka
Naoki Tajima
vs
Constantin Bittoun Kouzmine
S D Prajwal Dev
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yamato Sueoka/Naoki Tajima
-
-
-
-
-
Constantin Bittoun Kouzmine/S D Prajwal Dev
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Phan Thiet 4, Vietnam Men Doubles
12:20 - 16.09
Francis Casey Alcantara
Christopher Papa
vs
Hunter Heck
Kenta Miyoshi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Francis Casey Alcantara/Christopher Papa
-
-
-
-
-
Hunter Heck/Kenta Miyoshi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Sao Paulo, Brazil Women, Singles
21:00 - 16.09
Jessica Bouzas Maneiro
vs
Dominika Salkova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jessica Bouzas Maneiro
-
-
-
-
-
Dominika Salkova
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

WTA Sao Paulo, Brazil Women, Singles
21:00 - 16.09
Suzan Lamens
vs
Carolina Meligeni Rodrigues Alves
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Suzan Lamens
-
-
-
-
-
Carolina Meligeni Rodrigues Alves
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

WTA Sao Paulo, Brazil Women, Singles
04:40 - 17.09
Justina Mikulskyte
vs
Paula Badosa
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Justina Mikulskyte
-
-
-
-
-
Paula Badosa
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

WTA Guadalajara, Mexico Women Singles
06:00 - 17.09
Marta Kostyuk
vs
Taylor Townsend
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Marta Kostyuk
-
-
-
-
-
Taylor Townsend
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

WTA Guadalajara, Mexico Women Singles
07:10 - 17.09
Kayla Day
vs
Liudmila Samsonova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kayla Day
-
-
-
-
-
Liudmila Samsonova
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Xem thêm lịch trực tiếp
Pan-American Cup Women
09:00 - 16.09
Nữ CH Dominican
vs
Nữ Puerto Rico
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ CH Dominican
-
-
-
-
-
Nữ Puerto Rico
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Games Women
11:00 - 16.09
Nữ Trung Quốc
vs
Nữ Philippines
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Trung Quốc
-
-
-
-
-
Nữ Philippines
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Games Women
11:00 - 16.09
Nữ Việt Nam
vs
Nữ Qatar
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Việt Nam
-
-
-
-
-
Nữ Qatar
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Russia Cup Women
13:00 - 16.09
Nữ YuZGU Atom
vs
Nữ Zabaikalka Chita
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ YuZGU Atom
-
-
-
-
-
Nữ Zabaikalka Chita
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Games Women
14:00 - 16.09
Nữ Thái Lan
vs
Nữ Mông Cổ
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thái Lan
-
-
-
-
-
Nữ Mông Cổ
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Asian Games Women
14:00 - 16.09
Nữ Hàn Quốc
vs
Nữ Hong Kong
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Hàn Quốc
-
-
-
-
-
Nữ Hong Kong
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

African Championship
15:00 - 16.09
Chad
vs
Nigeria
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Chad
-
-
-
-
-
Nigeria
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Games Women
17:00 - 16.09
Nữ Đài Loan
vs
Nữ Kyrgyzstan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Đài Loan
-
-
-
-
-
Nữ Kyrgyzstan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Games Women
17:20 - 16.09
Nữ Nhật Bản
vs
Nepal Women
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Nhật Bản
-
-
-
-
-
Nepal Women
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

African Championship
18:00 - 16.09
Rwanda
vs
D.R. Congo
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Rwanda
-
-
-
-
-
D.R. Congo
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

European Championships
20:00 - 16.09
Israel
vs
Bắc Macedonia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Israel
-
-
-
-
-
Bắc Macedonia
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

European Championships
21:00 - 16.09
Thổ Nhĩ Kỳ
vs
Latvia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thổ Nhĩ Kỳ
-
-
-
-
-
Latvia
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

European Championships
23:00 - 16.09
Ba Lan
vs
Bulgaria
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ba Lan
-
-
-
-
-
Bulgaria
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

NORCECA Championship
23:30 - 16.09
Puerto Rico
vs
Mexico
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Puerto Rico
-
-
-
-
-
Mexico
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

European Championships
00:00 - 17.09
Pháp
vs
Romania
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Pháp
-
-
-
-
-
Romania
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

European Championships
02:00 - 17.09
CH Séc
vs
Slovenia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
CH Séc
-
-
-
-
-
Slovenia
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

NORCECA Championship
02:30 - 17.09
Dominican Republic
vs
Cuba
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Dominican Republic
-
-
-
-
-
Cuba
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

South American Championship
03:00 - 17.09
Venezuela
vs
Chile
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Venezuela
-
-
-
-
-
Chile
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

African Championship
03:00 - 17.09
Central Africa
vs
Cameroon
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Central Africa
-
-
-
-
-
Cameroon
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

NORCECA Championship
05:00 - 17.09
USA
vs
Canada
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
USA
-
-
-
-
-
Canada
-
-
-
-
-

-

-

-

-

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-

Xem thêm lịch trực tiếp
lol
Hitpoint Masters Summer 2026
21:00 - 16.09
Meavedron
vs
eSuba
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Arabian League Summer 2026
23:00 - 16.09
Pyramid IV Esports
vs
JSK Esports
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

NLC Summer 2026
23:00 - 16.09
The Ruddy Sack
vs
Verdant
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

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LFL Promotion 2027
23:00 - 16.09
Esprit Shōnen
vs
Skillcamp Esport
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

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dota2
European Pro League World Series Southeast Asia Season 17
10:00 - 16.09
Team Nemesis
vs
Ячё123
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

European Pro League Season 40
19:00 - 16.09
Zero Tenacity
vs
Puckchamp
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

European Pro League Season 40
01:00 - 17.09
Yellow Submarine
vs
Two Move
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

European Pro League Season 40
01:00 - 21.09
Kalmychata
vs
Two Move
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

csgo
NODWIN Clutch Series 12
15:00 - 16.09
SPARTA
vs
BAKS
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

WINLINE MPKBK CIS LAN Season 7
18:00 - 16.09
CYBERSHOKE
vs
Nemiga
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

Circuit X Curitiba Fall 2026
20:00 - 16.09
ALKA
vs
Turma do Pagode
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

WINLINE MPKBK CIS LAN Season 7
21:00 - 16.09
Nemesis
vs
UPGRADE
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

NODWIN Clutch Series 12
00:00 - 17.09
UPGRADE
vs
PCIFIC
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

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Exort Fiesta Series 2
00:00 - 17.09
Honvéd
vs
ENCE
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

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Circuit X Curitiba Fall 2026
03:00 - 17.09
Bounty Hunters
vs
Yawara
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

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Xem thêm lịch trực tiếp

GIẢI ĐẤU CHÍNH

TIN TỨC MỚI

Nhận định - soi kèo

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Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Trong cuộc đối đầu giữa Newcastle vs Man City, các cầu thủ đội khách Man City hoàn toàn tự tin có được chiến thắng trong trận đấu này.

05/03/2026
Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

04/03/2026

Video highlight

LỜI GIỚI THIỆU

Hiện tại ở Việt Nam, không còn quá nhiều người xem bóng đá TV nữa bởi mọi người có thể chọn một cách tốt hơn, đó là xem tructiepbongda trên mạng. Khi cách này vừa nhanh, đơn giản lại có thể xem ở bất kỳ nơi nào mà mình thích. Chính vì thế có rất nhiều trang web xem bong da truc tiep. Nổi bật trong số đó, Xoilac TV được ra đời và được đón nhận của cộng đồng fan hâm mộ yêu thích bóng đá.

Xoilac tv trực tiếp bóng đá
Xoilac TV trực tiếp bóng đá

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV chính là website bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, đây là nơi mà bạn có thể xem truc tiep bong da với chất lượng cao và bình luận tiếng Việt miễn phí cùng cộng đồng fan hâm mộ đông đảo yêu thích Xoilac TV. Thêm vào đó, còn có thể tham khảo rất nhiều các thông tin về bóng đá cực kỳ bổ ích mỗi ngày.

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Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá

Trong tất cả các website phát sóng bóng đá trực tiếp hiện nay tại Việt Nam. Website được nhiều người đánh giá và lựa chọn nhất phải kể đến Xoilacz.TV bởi chúng tôi đã có tên tuổi trên thị trường phát sóng trực tiếp bóng đá từ rất lâu cho đến nay.

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Xoilac TV – Kênh trực tiếp bóng đá tốc độ cao được yêu thích nhất

Nhắc đến Xôi Lạc Live thì gần như những ai thường xuyên theo dõi bóng đá trên mạng đến biết đến. Bởi chúng tôi phát sóng tất cả các giải đấu lớn nhất thế giới cũng như trong nước và trong khu vực khá đầy đủ. Để giúp mọi người có thể tìm và xem trực tiếp trận đấu mình thích dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.

Thêm vào đó, Xoilac TV còn đầu tư rất nhiều tiền để sở hữu được công nghệ truc tiep bong da hiện đại nhất. Điều này làm cho toàn bộ các trận đấu được chúng tôi phát sóng đều có chất lượng cực kỳ cao, từ hình ảnh cho đến âm thanh và kích thước màn hình.

Đường truyền mà Xoi Lac TV sử dụng cũng cực kỳ hiện đại, để giúp cho tốc độ trận đấu diễn ra ổn đinh và mượt mà nhất, ngoài tên thường gọi người dùng còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoivo TV. Khi xem trận đấu bóng đá mình thích tại đây, bạn gần như không bao giờ thấy các tình trạng như giật, bị diss hay lag xuất hiện.

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Đương nhiên khi xem bóng đá trực tiếp tại đây, bạn cũng ít khi nào bắt gặp quảng cáo xuất hiện. Bởi chúng tôi luôn muốn trải nghiệm của người xem là tuyệt vời nhất. Cũng như không muốn làm phiền người xem từ đầu cho đến cuối trận đấu.

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Mục tiêu phát triển của Xoilac TV

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Xoilac TV nơi xem truc tiep bong da được yêu thích nhất hiện nay

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Địa chỉ xem bóng đá trực tuyến tốc độ cao full HD tại Xôi Lạc TV
  • Lịch Thi Đấu: Khi vào Xoilac TV, bạn cũng sẽ biết được lịch thi đấu của tất cả các giải bóng đá hiện nay. Chính vì thế, mỗi ngày bạn luôn nắm được lịch các trận đấu sắp diễn ra, với thông tin đầy đủ như thời gian trận đấu tổ chức, đội hình ra sân, sân tổ chức trận đấu,…
  • Bảng Xếp Hạng: Chúng tôi cũng cập nhật BXH cho toàn bộ các giải bóng đá hàng đầu ở trong nước cũng như thế giới. Để bạn biết được thứ hạng trên một BXH bất kỳ hay là thành tích của đội bóng mà mình yêu thích như thế nào chuẩn nhất
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  • Tips: Chúng tôi còn chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm soi kèo nhà cái chuẩn xác nhất từ chuyên gia. Mà bạn có thể tham khảo để tăng tỷ lệ thắng khi cá cược bất kỳ trận đấu nào
  • Livescore: Đây là ứng dụng 7m mà khi bạn không thể xem tructiepbongda, bạn có thể sử dụng để xem tỷ số trực tiếp khi trận đấu đang diễn ra. Giúp bạn biết được kết quả của trận đấu như thế nào nhanh nhất.

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Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng

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Thêm vào đó, màu sắc mà chúng tôi lựa chọn cực kỳ hài hòa và đẹp mắt. Để làm nổi bậc những chức năng quan trọng của Xoilacz TV lên. Giúp bạn tìm được những thông tin mà mình cần nhanh nhất. Cũng như không bao giờ cảm thấy đau mắt khi nhìn quá lâu.

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Ưu điểm của kênh Xôi Lạc TV

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  • Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha – La Liga
  • Giải đấu bóng đá Ý – Serie A
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  • Giải đấu quốc gia Việt Nam – V-League
  • Giai vô địch bóng đá thế giới – World Cup
  • Giải vô địch bóng đá Châu Âu – Euro
  • Giải vô địch Nam Mỹ – Copa America
  • Ngoài ra còn rất nhiều các giải bóng đá khác.

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Hệ thống link xem truc tiep bong da chất lượng

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    • Tất cả các đường link xem tructiepbongda tại Xôi Lạc TV đều được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Nên bạn có thể lấy link xem các trận đấu hấp dẫn tại đây bất kỳ lúc nào
    • Đường link cũng được chúng tôi cập nhật khá là sớm, cụ thể là thời điểm trước khi trận đấu diễn ra 1 tiếng, Xoi Lac TV lập tức cập nhật
    • Mỗi trận đấu bóng đá cũng được chúng tôi cung cấp trên 3 đường link, để bạn lựa chọn link phù hợp với mình nhất
    • Trang web Xoilac TV cũng cam kết với mọi người rằng link không bao giờ dính mã độc hay là virus nên bạn hoàn toàn yên tâm

Không chèn quảng cáo

Đối với một trang web luôn đề cao trải nghiệm người xem như Xoi Lac TV, thì việc chèn quảng cáo khi trận đấu đang diễn ra là không bao giờ có. Bởi vì thế, khi xem trận đấu bóng đá mà mình thích tại đây, bạn gần như không bao giờ thấy banner, video quảng cáo hay là popup.

Hiện tại chúng tôi chỉ có treo banner quảng cáo cho những nhà cái lớn tại trang chủ. Để có nguồn thu mà duy trì cũng như nâng cấp trang web của mình hơn nữa. Đương nhiên nếu như bạn cảm thấy bị làm phiền thì có thể tắt bất kỳ lúc nào. Ngoài ra Xoilac TV còn cập nhật dữ liệu tỷ số bongdalu vip nhanh và chính xác nhất.

Những lý do nên xem tructiepbongda tại Xôi Lạc TV

Xôi Lạc TV chính là trang web tructiepbongda hàng đầu Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Mà bạn nên truy cập vào, mỗi khi có nhu cầu xem bóng đá trực tiếp. Bởi những lý do sau:

  • Chúng tôi phát sóng trực tiếp bóng đá hoàn toàn miễn phí, nên bạn không cần phải trả bất kỳ chi phí nào khi truy cập vào Xoilacz.TV
  • Toàn bộ các giải bóng đá hấp dẫn nhất như Ngoại Hạng Anh, Serie A, La Liga, Bundesliga, World Cup, Euro,.. cũng được chúng tôi phát sóng đầy đủ. Giúp bạn tìm và xem bất kỳ trận đấu nào mình thích mỗi ngày
  • Link xem trực tiếp bóng đá cũng được Xôi Lạc TV cung cấp khá là sớm và đa dạng. Để bạn lựa chọn được link xem trận đấu mình thích nhanh nhất
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  • Chất lượng trong trận đấu được phát sóng tại Xoilac Z cũng cực kỳ cao, từ hình ảnh có độ phân giải cao, âm thanh chân thực đi kèm với màn hình kích thước chuẩn
  • Tốc độ mà trận đấu diễn ra cũng khà là ổn định và mượt mà. Cho nên bạn rất ít khi nào thấy xuất hiện giật hay lag
  • Chúng tôi còn có các BLV tên tuổi tại Việt Nam hiện nay, để tham gia bình luận các trận đấu mỗi ngày. Càng làm cho trải nghiệm xem tructiepbongda của bạn trở nên sinh động hơn rất nhiều lần
  • Tại đây, khi xem trận đấu từ đầu cho đến cuối thì bạn cũng gần như không bao giờ thấy xuất hiện giật, lag hay đứng hình. Bởi chúng tôi không muốn người xem bị làm phiền
  • Ngoài ra, XoilacTV còn cung cấp đầy đủ các thông tin trước trận đấu như đội hình xuất phát, phong độ hiện tại, sân tổ chức trận đấu, lịch sử đối đầu,.. cho đến bảng kèo của trận đấu. Cho bạn tham khảo trước khi trận đấu diễn ra.

Để xem truc tiep bong da với chất lượng cao và trải nghiệm tuyệt vời thì bạn hãy truy cập vào trang web Xôi Lạc TV. Chúng tôi khẳng định rằng khi vào đây, bạn sẽ có những giây phút xem trận đấu mình thích một cách tốt nhất.

Điểm danh 1 số kênh xem trực tiếp bóng đá khác

Ngoài việc biết đến kênh trực tiếp bóng đá Xoilac TV là nguồn phát sóng tốt nhất, chúng tôi xin giới thiệu một số website có chất lượng đứng dưới Xôi Lạc TV có thể xem tạm thời như các kênh dưới đây:

  • #1: Xoilacz , Xoilac 1, 2, Xoilac 7, Xoilac 79, Xoilac96, Xoilac97, Xoilac365
  • Đài K+ TV ( K+1 | K+ Phong Cách)
  • 90Phut TV (91Phutz.TV | 90phut.net | 90Phut TV | 90m TV | 90P TV | 91Phut | 91Phut Link )
  • Cakhia TV (Cakhia5.net | Cà Khịa TV Cakhia TV | Ca Khia TV | | Ca Khia Link | Cakhia Live)
  • Mitom TV (Mitom1 | Mitom2 | Mi Tom TV | Mì Tôm TV)
  • Ra Khơi TV ( Rakhoi.TV | Rakhoi.link | Ra Khoi TV)
  • Đài VTV (VTV6 | VTV3 HD | VTV9)
  • Banthang TV ( Banthang TV | Banthang.live)
  • Vao Roi TV (Vaoroi.TV | VaoroiTV | Vào Rồi TV | Vaoroi TV)
  • Đài VTC (VTC1 | VTC11 | VTC7)
  • Thuckhuya TV ( Thức Khuya TV | Thuckhuya.TV | Thuc Khuya Link | Thuc Khuya TV)
  • Ngoac TV ( Ngoac.TV | Ngoác TV | Ngoạc TV | NgoacTV)
  • Thevang TV ( Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | Thevang TV | The Vang TV)
  • Sương TV (SuongTV | Sướng TV | SuongTV)
  • Thevang TV (Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | The Vang TV)
  • Thedo TV (Thẻ Đỏ TV | Thedo.tv )
  • Ban Thang TV (Banthaag TV | Bàn Thắng TV)

Kết luận

Ở thời điểm hiện tại, Xoilac TV là website xem bong da truc tiep được yêu thích nhất, bởi vậy chúng tôi vẫn đang luôn nỗ lực để cải thiện mình và phát triển hơn nữa nhằm đáp ứng kỳ vọng của van hâm mộ. Xôi Lạc TV sẽ trở thành trang web tructiepbongda số 1 Việt Nam, là nơi xem bóng đá online chất lượng, tốc độ cao nhất.

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